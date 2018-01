Saúde exonera 73 cargos comissionados

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Ricardo Barros, exonerou titulares de 73 cargos comissionados da pasta, dentre os quais postos de assessoria técnica, gerentes de projeto e coordenadores de área. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 28.

O Diário Oficial traz ainda a nomeação de Ricardo Peres Demicheli para exercer, interinamente, o cargo de diretor executivo da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

Além disso, o governo federal fez mudanças no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com a nomeação de Juarez Delfino da Silveira para o cargo de diretor de Gestão Estratégica. Ele substituirá William George Lopes Saab, cuja exoneração também está publicada no DOU desta quinta.

Nesta terça-feira, o Ministério da Cultura exonerou 70 pessoas de cargos de confiança, direção, coordenação e da cúpula de algumas de suas instituições. A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, teve cinco diretores exonerados, entre eles, Olga Toshiko Futemma, coordenadora-geral, Alexandre Myaziato, Adinael Alves de Jesus, Nacy Hitomi Korim e Daniel Oliveira Albano. Da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas foram exonerados, entre outros, o coordenador-geral de Leitura, José Roberto da Silva.