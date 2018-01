Saúde gasta R$ 7 bi com processos, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou nesta quinta-feira, 28, que as decisões judiciais que obrigam o poder público a arcar com serviços do sistema de saúde deverão aumentar em R$ 7 bilhões os gastos da área para União, Estados e municípios somente neste ano. Em reunião de uma comissão formada por representantes dos três níveis federais, ele defendeu a necessidade de encontrar soluções para aperfeiçoar o acesso à saúde das pessoas sem “desestruturar” o orçamento dos gestores públicos.

Nessa conta bilionária estão contabilizados serviços de compra de remédios, equipamentos e outras demandas, que não seriam cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Barros divulgou o cálculo do governo ao participar de uma reunião da comissão Intergestores Tripartite que teve, pela primeira vez, a presença de Arnaldo Hossepian, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e supervisor do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.

No encontro, o ministro disse esperar que até setembro seja criado um grupo de assistência técnica para prestar informações a promotores, defensores públicos, magistrados e outros envolvidos nesse tipo de causa judicial. O objetivo é auxiliar o Judiciário na solução dos processos, evitando, por exemplo, a prescrição de tratamentos com custos adicionais nos casos em que haja alternativa administrada pelo SUS. Sistema semelhante funciona no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Limite. “Não queremos limitar as decisões do Judiciário, é legítimo recorrer à Justiça”, disse Barros. “Precisamos conciliar isso, não é possível dar mais do que as pessoas podem recolher de impostos”, defendeu.

O ministro destacou que uma sentença judicial não gera recursos adicionais para atender a uma determinada demanda, mas lembrou que, quando se atende a uma demanda como essas, outra que estava planejada deixará de ser atendida pelos sistema público de saúde.

O aumento de custos causado pelas decisões judiciais não atinge somente o Poder Público. De acordo com estimativa divulgada em maio pela Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), o valor gasto pelos convênios médicos para atender às demandas judiciais dobrou em dois anos, chegando a R$ 1,2 bilhão em 2015.

Segundo os números da associação, em 2013, esse gasto havia sido de R$ 558 milhões. À época, a Abramge apontou que entre os principais pedidos feitos em ações judiciais estão procedimentos ausentes do rol dos planos de saúde e os medicamentos experimentais.

Outro reflexo da judicialização do setor foi constatado em um levantamento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ele mostrou que pelo menos R$ 320 milhões do R$ 1,2 bilhão aplicado pelas empresas do setor foram gastos com procedimentos médicos não cobertos em contratos dos planos de saúde.