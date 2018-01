Saúde incentiva voluntários a doar sangue antes do Natal

A Secretaria de Estado da Saúde incentiva a população a doar sangue antes dos feriados de Natal e Ano Novo. O objetivo é garantir os estoques nos hospitais para o período de festas, quando o volume de doações diminui, mas há grande volume de atendimentos de emergência e cirurgias.

Orientações aos doadores

Em média os hemocentros do Estado costumam coletar 70 mil bolsas por mês. No período de festas de final de ano as doações chegam a cair até 40%. Já em novembro a coleta foi 15% menor que a média.

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, alimentado, ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade original com foto. É recomendável evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente.