Saúde lança campanha contra as hepatites virais

O Ministério da Saúde deu início nesta terça-feira, 19, à 1ª Campanha Nacional de Luta Contra as Hepatites Virais, que prossegue até 23 de maio, em rede nacional.

O principal objetivo é sensibilizar a população para a informação, prevenção, diagnóstico, transmissão e tratamento das hepatites e diferenciar os quatro principais tipos: A, B, C e D com foco nos tipos B e C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Ministério, muitos portadores não sabem que têm a doença, o que acarreta em potenciais disseminadores da hepatite. Quando ela se manifesta, muitas vezes tardiamente, o prognóstico torna-se menos favorável. Por isso a informação, a prevenção e o tratamento adequado são fundamentais.