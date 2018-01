Saúde mobiliza mães para doar leite no período das férias

São Paulo, 4 - A Secretaria de Estado da Saúde pede as mulheres de todo o Estado de São Paulo que estejam amamentando para que façam a doação de leite materno neste mês de julho. As baixas temperaturas e, principalmente, o período de férias fazem com que haja queda de até 50% no volume de leite dos bancos, que é usado para alimentar os bebês prematuros ou doentes, que estão internados e necessitam ganhar peso.

Mulheres de qualquer idade, que tenham bebês sendo alimentados exclusivamente com leite materno e que tenham sobra do alimento, podem ser voluntárias e ajudar outros bebês. As únicas exigências são de que as doadoras não estejam consumindo medicação, drogas ilícitas ou mais de dez cigarros por dia.

A secretaria destaca que, comprovadamente, as mulheres que amamentam e doam o leite evitam o empedramento das mamas e têm recuperação da forma física de forma mais rápida.

As mulheres que puderem colaborar podem entrar em contato com os bancos de leite mais próximos de suas residências para pedir orientação sobre a forma correta de coleta e armazenamento. A lista completa está disponível no portal http://www.redeblh.fiocruz.br/.