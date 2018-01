Saúde promove semana de prevenção de quedas entre idosos

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde promove nesta semana atividades para prevenir quedas entre a população idosa. A programação, que acontece até esta sexta-feira, 25, acontece em celebração à Semana Mundial de Prevenção de Quedas das Pessoas Idosas.

Tanto o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) quanto o Centro de Referência do Idoso (CRI) da zona norte terão simulação de casas adaptadas para os idosos e circuito de obstáculos, para mostrar como as residências podem ser mais seguras tirando um tapete do caminho e acendendo as luzes da casa à noite para se locomover, dentre outras medidas.

No IPGG, os idosos que responderam a uma pesquisa sobre quedas vão participar das atividades. O objetivo é identificar o perfil do idoso 'caidor'. Os idosos receberão uma cartilha com orientações e dicas para manter o equilíbrio.

Levantamento da Secretaria aponta que cerca de 9 mil idosos são internados por ano no Estado de São Paulo por fraturas de fêmur em decorrência de queda. A estimativa é de que 30% dos idosos paulistas acima de 60 anos sofrem quedas pelo menos uma vez por ano. Os números mostram os riscos a que eles estão expostos mesmo dentro de casa.

"É muito importante que os idosos se conscientizem sobre a importância de adotarem medidas preventivas simples para evitar quedas, que em alguns casos podem ser graves, levando a internações e também à morte", diz Paulo Sérgio Pelegrino, diretor do IPGG.

Confira algumas dicas para a prevenção de quedas entre idosos:

Prefira calçados de salto baixo e que não se soltem dos pés;

Sente-se para vestir os calçados;

Retire os tapetes da casa;

Mantenha escadas e áreas de circulação livres de móveis e objetos;

Evite subir em bancos e escadas para pegar objetos fora do alcance das mãos;

Levante-se devagar e encontre equilíbrio antes de andar;

Uso o corrimão nas escadas;

Utilize a luz noturna;

Evite chocolate, café, chá mate ou preto e refrigerantes em excesso. Esses alimentos podem dar tontura;

Tome remédio só com prescrição médica.

Programação das unidades:

IPGG

21/6

13h às 17h - Oficina prática sobre orientações de risco de quedas

22/6

9h às 12h e das 13h às 17h - Oficina prática sobre orientações de risco de quedas

23/6

9h às 12h Palestra sobre orientação de prevenção de riscos de quedas

13h às 17h - Oficina prática sobre orientações de riscos de quedas

CRI Norte

21/6

10h às 11h - Dança Sênior

10h às 12h e das 15h às 17h - Circuito de obstáculos

22/6

8h às 10h e das 13h às 15h - Casa adaptada e palestra sobre riscos ambientais.

8h às 10h e das 15h às 17h - Circuito de obstáculos

14h - Exercício de equilíbrio e fortalecimento

23/6

8h e às 13h - Palestra sobre auxiliares da marcha

8h às 10h e das 13h às 15h - Circuito de obstáculos

10h às 12h e das 15h às 17h - Casa adaptada e palestra sobre riscos ambientais

14h - Dança espanhola da 3ª idade

24/6

9h às 17h - Circuito no ônibus

10h às 12h - Mesa redonda

10h - Inauguração da academia da terceira idade

14h às 17h - Oficinas práticas

25/6

8h às 10h e das 15h às 17h - Casa adaptada e circuito de obstáculos

Serviço

O IPGG fica na Praça Padre Aleixo Mafra, 34, em São Miguel Paulista.

O CRI Norte fica na Rua Cesar Zama, 1, em Santana.