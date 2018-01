Saúde publica lista de medicamentos para atender o sistema prisional

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira, 27, no Diário Oficial da União, uma lista de medicamentos para atender o sistema penitenciário. A portaria determina que a distribuição seja feita trimestralmente às equipes de saúde nos Estados e municípios cadastrados no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.

O objetivo do plano é promover a atenção integral à saúde da população presidiária. Para isso, estão previstas a organização de unidades de saúde in loco e a implantação de equipes multiprofissionais, com foco na prevenção e atenção à saúde dos detentos.

O plano inclui ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Política de Atenção à Saúde da População Penitenciária.

A lista publicada nesta quarta inclui medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, diuréticos, anti-hipertensivos, antissépticos e contraceptivos, entre outros. Veja aqui a relação completa.