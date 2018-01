Saúde retifica saldo de casos de gripe suína, País tem 625

O Ministério da Saúde retificou no fim da tarde desta segunda-feira, 29, o saldo de casos de gripe A (H1N1). Chega a 625 o total de infectados, e não 627 como fora anunciado no domingo, 28. A pasta explicou que um caso de Minas Gerais e outro do Paraná haviam sido registrados duas vezes no banco de dados. Também houve a correção de um caso de Santa Catarina que havia sido incluído erroneamente como sendo de Minas.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Segundo o ministério, da noite de domingo até as 13 horas desta segunda, os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro Chagas e Instituto Adolf Lutz não enviaram laudos confirmando novos casos da doença.

O Estado de São Paulo responde pelo maior número de infectados, 308, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 67 e 66, respectivamente. Santa Catarina teve 46 doentes e Rio Grande do Sul, 40. Apesar de 142 pacientes terem contraído o vírus dentro do Brasil, o Ministério da Saúde considera a transmissão limitada, sem evidências de sustentabilidade.

Os principais locais de provável infecção dos casos importados foram Argentina, com 235, Estados Unidos, 81, e Chile, 33. Até o fim de semana, o Ministério da Saúde aguardava o resultado dos exames de 673 pessoas, cujo quadro é considerado suspeito.