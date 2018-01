SC confirma mais duas mortes pela gripe suína

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina divulgou neste sábado, 8, que mais duas pessoas morreram pelo vírus Influenza A (H1N1). Com esses casos, sobe para 5 o número de óbitos no estado.

As vítimas eram mulheres, uma de 52 anos moradora de Celso Ramos e outra de 26 anos moradora de Blumenau, no Vale do Itajaí. O diagnóstico foi constatado na noite de sexta-feira, 7, pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).