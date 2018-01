Secretaria de Saúde de SP abre concurso para médicos e enfermeiros

A Secretaria da Saúde de São Paulo abre, a partir de quarta-feira, 31, as inscrições para concurso que selecionará enfermeiros e médicos para atuarem no Centro de Vigilância Epidemiológica e na Vigilância Sanitária.

Serão 103 vagas, das quais 73 para a contratação de médicos e 30 para enfermeiros, abertas para diversas regiões do Estado. As inscrições vão até 7 de abril e devem ser feitas das 10h às 15h nos endereços definidos no edital.

Para retirar a ficha de inscrição, via internet, basta acessar o site da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria, preenchê-la e dirigir-se à rede credenciada de bancos. Os interessados devem levar RG e CPF originais. O valor da inscrição é de R$ 54,19.

Para que o processo de inscrição seja finalizado, os candidatos devem ir ao local definido para sua opção com os documentos (RG e CPF) originais. Lá entregarão a ficha de inscrição e o comprovante de pagamento.

Além da prova de conhecimento gerais e específicos, posteriormente, a aquisição de títulos ao longo da carreira e o trabalho desempenhado no serviço público poderão acrescentar pontos aos candidatos.

O dia e o local da prova serão publicados no Diário Oficial do Estado. Os editais podem ser consultados pelo site ou no Diário Oficial, publicado no dia 25 de março.