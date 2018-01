Secretaria de Saúde de SP inicia campanha de doação de sangue

A Secretaria Estadual da Saúde iniciou esta semana uma campanha para incentivar os paulistas à doação por conta da queda de 40% no estoque de sangue do Estado em setembro.

De acordo com a pasta, o objetivo da Campanha de Doação de Sangue é aumentar o estoque que diminuiu por conta do frio, que costuma provocar uma queda de cerca de 30% nas doações, e um possível receio da população em frequentar locais fechados e hospitais por conta do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína.

"É sempre importante reafirmar a importância da doação regular de sangue. O procedimento é completamente seguro e ajuda a salvar vidas. Com o fim do inverno e a forte queda dos casos de gripe, dois dos possíveis motivos para a diminuição nas doações, é fundamental que a população volte aos postos de coleta de sangue em todo o Estado", afirma Osvaldo Donnini, coordenador da Hemorrede.

Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas que antecedem a doação.

A lista de endereço dos postos de coleta de todo o Estado pode ser consultada no site www.saude.sp.gov.br.