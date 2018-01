Secretaria descarta suspeita de Ebola em Foz do Iguaçu, no PR

SÃO PAULO - A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná descartou a suspeita de Ebola nesta quinta-feira, 16, em Foz do Iguaçu. O paciente, um jovem brasileiro de 22 anos, não passou por nenhum país que tem registrado casos da doença na África Ocidental, ao contrário do que se acreditava no período da manhã.

O jovem, filho de libaneses e morador de Foz do Iguaçu, viajou pela China, por Dubai, pelo Líbano e pela Itália. Ele procurou atendimento na madrugada desta quinta-feira com febre, náuseas e icterícia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João Samek, no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade.

Autoridades relataram terem seguido o protocolo até que se pudesse descartar a infecção. "O protocolo de suspeita de Ebola foi inicialmente acionado pelos profissionais da unidade de saúde por conta de suas viagens", explicou em nota o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Paraná, Sezifredo Paz.

Em contato inicial com o paciente, havia sido obtida a informação, agora descartada, de que ele teria passado por Serra Leoa, país africano com o segundo maior índice de infecção e morte por Ebola. Foi necessário checar o passaporte do jovem para corrigir a confusão.

"As autoridades tiveram acesso a seu passaporte, que não registra passagem pela África", acrescentou Paz.

A UPA estava temporariamente lacrada com cerca de 30 pacientes e profissionais de saúde no local. A secretaria informou que ela deverá ser reaberta ao público ainda no início da tarde desta quinta-feira. O Ministério da Saúde foi imediatamente informado da possível suspeita de Ebola e acompanha todos os procedimentos tomados.