Sedentarismo atinge 46% dos brasileiros; mulheres são maioria

O sedentarismo atinge 45,9% dos brasileiros, segundo divulgou nesta segunda-feira, 22, o Ministério do Esporte. De acordo com a pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, 67 milhões de pessoas não fazem atividade física ou praticam esporte. Os dados foram coletados em 2013.

Entre as mulheres, o índice chega a 50,4%, enquanto que, entre os homens, o porcentual cai para 41,2%. Elas praticam mais atividades físicas (34%), do que esportes (15,6%). Entre os homens, essa lógica se inverte.

Os jovens também são afetados pelo sedentarismo: na população de 15 a 16, a falta de atividades chega a 32,7%. Conforme a faixa etária aumenta, cresce também a proporção de pessoas sedentárias.

A chegada ao mercado de trabalho é apontada como uma das causas para o abandono da atividade física./AGÊNCIA BRASIL