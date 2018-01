Segunda etapa de vacinação contra paralisia infantil começa no próximo sábado

Brasília - A partir do próximo sábado, 13, começa a segunda etapa de vacinação contra a paralisia infantil. O Ministério da Saúde passa a veicular neste domingo, 7, avisos publicitários em rádios, televisões e na internet para lembrar os pais de levarem os filhos menores de 5 anos ao posto de vacinação.

Na segunda etapa, a meta é imunizar mais de 14,1 milhões de crianças, o equivalente a 95% da população nessa faixa etária. No próximo sábado, estarão funcionando 115 mil postos de vacinação em todo o país. A primeira etapa da campanha contra a poliomielite foi realizada em 18 de junho.

Além das duas gotinhas contra a pólio, crianças de 1 ano a 7 anos também serão vacinadas contra o sarampo no Distrito Federal e em 18 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Santa Catarina e Tocantins.

As vacinas não tem contraindicação. A recomendação é não vacinar crianças imunodepressivas, que tenham câncer ou aids, ou as que tenham apresentado reação alérgica grave com a dose anterior. Se a criança estiver com febre ou infecção, deve-se consultar um médico antes de tomar a vacina.