Segundo federação, maioria dos usuários de planos de saúde está satisfeita

BRASÍLIA - A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) informou, em nota, que a pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ratifica que a maior parte dos usuários dos planos de saúde está satisfeita.

A pesquisa encomendada pelo CFM mostra que seis em cada dez usuários tiveram problemas com o plano no último ano. A demora em conseguir atendimento em pronto-socorro, laboratório ou clínica é a queixa mais comum, apontada por 26% dos entrevistados. De acordo com a pesquisa, feita pelo Instituto Datafolha, 76% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos com os serviços, apesar das reclamações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A FenaSaúde informa que a pesquisa do Datafolha/CFM divulgada pelo Conselho Federal de Medicina sobre a satisfação dos beneficiários com os planos de saúde ratifica os resultados da pesquisa Datafolha/IESS divulgada em março deste ano, que registrou um índice de 80% de satisfação dos beneficiários com seus planos", diz a nota da federação, que representa 15 grandes operadoras de planos de saúde. A pesquisa citada pela entidade ouviu 1.626 clientes de planos de saúde em oito capitais.

Na nota, a FenaSaúde não trata da questão das reclamações apontadas pela pesquisa do CFM. Outras queixas relatadas pelos usuários, conforme a pesquisa do conselho, são pouca variedade de profissionais e hospitais, dificuldade de marcar consulta e descredenciamento de médico procurado.