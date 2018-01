Senado aprova projetos de apoio à amamentação e bem-estar no parto

BRASÍLIA - O Senado aprovou na noite desta quarta-feira, 22, um pacote de projetos ligados à mulher. As propostas são de incentivo à amamentação, bem estar no parto e também de inscrição da estilista Zuzu Angel, que lutou contra a ditadura, no Livro dos Heróis da Pátria.

Um dos projetos aprovados veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante e logo após o parto. Também foram aprovados a instituição do mês de agosto como Mês do Aleitamento Materno e a proposta que garante o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à amamentação.

Como as propostas já haviam passado pela Câmara dos Deputados, os projetos seguem agora para sanção presidencial.