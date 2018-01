Senado libera recursos para combate à gripe suína

"Tendo em vista o estabelecimento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS), e o aumento dos casos de contágio e morte, devido à Influenza A H1N1, faz-se necessário crédito destinado à execução de despesas imprescindíveis ao desenvolvimento de ações emergenciais dos Ministérios da Saúde e dos Transportes para prevenção, preparação e combate à pandemia", afirma relatório do senador Geovani Borges (PMDB-AP), aprovado hoje em plenário.

O Ministério da Saúde tem usado o dinheiro liberado pela MP 469, segundo o senador Geovani Borges, para compra de vacinas, distribuição de remédios, ampliação do número de leitos de UTI, fortalecimento das Equipes de Saúde da Família, e também para realização de campanhas e capacitação de recursos humanos. No setor de transportes, o crédito será usado para fortalecimento do controle em portos, aeroportos e fronteiras, estruturação de sala para acompanhamento e divulgação da pandemia de Influenza, capacitação de servidores e aquisição de materiais de proteção individual, que incluem luvas cirúrgicas, álcool gel e máscaras descartáveis.