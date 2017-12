DACAR - A ministra da Saúde de Senegal, Awa Marie Coll Seck, informou nesta sexta-feira, 29, o registro do primeiro caso de infecção pelo vírus do Ebola no país. A doença já deixou 1.552 vítimas fatais na África Ocidental após 3.069 casos. O infectado, que se encontra hospitalizado em Dacar, é um jovem guineano que viajou a Senegal recentemente. Os dois países fazem africanos fronteira.