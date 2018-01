Serra avalia que medidas contra gripe suína são satisfatórias

O governador de São Paulo, José Serra, disse neste sábado, 27, que as medidas tomadas para o combate à gripe suína são suficientes e satisfatórias. Ele avaliou como "importantes" as medidas anunciadas na sexta-feira pela União, como a suspensão de atividades em espaços coletivos onde se constate caso da doença e a medicação apenas de pacientes com a doença comprovada. "Só se deve adotar medidas quando elas se justificam. Caso contrário, apenas contribuem para causar o alarde entre a população", avaliou.

De acordo com Serra, o governo de SP está trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde. Serra disse apoiar também a recomendação do Ministério da Saúde para que brasileiros evitem viagens à Argentina. "É uma medida de impacto econômico, mas necessária porque quase 40% dos casos são de pessoas que vieram de Buenos Aires", afirmou.

Os dados mais recentes apontam 522 casos de pessoas infectadas no Brasil registrados até às 17 horas da sexta-feira, 70 casos a mais do que o registrado na quinta. O estado de São Paulo foi o que registrou maior crescimento de casos - 43 novas ocorrências -, atingindo 260 no total.