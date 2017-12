Serra Leoa dá ordem de confinamento para conter Ebola

O governo de Serra Leoa anunciou neste sábado, 6, que a população deverá ficar confinada em suas casas de 19 a 21 setembro para ajudar no combate à epidemia do Ebola.

Serra Leoa figura entre os três países - junto com a Guiné e a Libéria - mais atingidos pela epidemia.

No país, 491 pessoas morreram devido à doença.

Esta medida extrema é anunciada depois que a epidemia deixou mais de 2.000 mortos em 3.944 casos nos três países africanos, segundo a Organização Mundial da Saúde.

"O confinamento significa que as pessoas, com exceção daquelas essenciais ao serviço médico, não serão autorizadas a circular", afirmou o porta-voz do governo, Abdulai Barratay, à AFP.