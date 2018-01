Servidores da Saúde fazem passeata em SP por melhor salário

Ao menos 60 servidores da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo participaram nesta sexta-feira, 5, de uma passeata para reivindicar melhores salários e condições salariais.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo se reuniu por volta das 10 horas em frente à Secretaria de Estado da Saúde, na zona oeste da cidade, e caminhou até a Rua Bela Cintra, na Bela Vista, em frente ao prédio da Secretaria de Gestão Pública, onde o ato foi encerrado.

Segundo o SindSaúde-SP, os trabalhadores também se manifestaram contra o congelamento e a ameaça de corte do adicional de insalubridade e as terceirizações que têm piorado as condições de trabalho na saúde pública e o atendimento ao usuário do SUS. Eles encerraram a passeata por volta das 14 horas em estado de greve, mas por enquanto, não devem parar de trabalhar.