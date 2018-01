Servidores da saúde na Bahia encerram greve

Em assembleia realizada na noite desta segunda-feira, 9, após uma reunião com representantes do governo, médicos e demais servidores da Saúde do Estado da Bahia resolveram encerrar a greve do setor, que havia começado na terça-feira.

De acordo com a direção do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed), o governo mostrou-se interessado em negociar as principais reivindicações da categoria - reajuste na gratificação de incentivo ao desempenho, incorporação da gratificação aos salários e melhores condições de trabalho. A categoria, porém, não descarta nova paralisação, em 60 dias, caso as negociações não evoluam.