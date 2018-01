Sete pesquisadoras brasileiras são premiadas em programa científico

SÃO PAULO - O programa de bolsa-auxílio (Grant) L’Oréal Brasil para as Mulheres na Ciência divulgou as cientistas que ganharam o prêmio na edição de 2011. O programa seleciona sete pesquisas para premiar com um bolsa-auxílio no valor de US$ 20 mil.

O prêmio é resultado da parceria entre a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Comissão Nacional da UNESCO (IBECC) e a L’Oréal Brasil, e tem como objetivos chamar atenção e apoiar o trabalho das mulheres em pesquisas científicas no País.

Segue lista das vencedoras deste ano:

Ciências Matemáticas

Viviane Ribeiro Tomaz da Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Pesquisa: Cocaracteres de M1,1(E)

Ciências Físicas

Ana Luiza Cardoso Pereira, da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Pesquisa: Propriedades Eletrônicas e Efeitos de Desordem em Mono e em Multi-Camadas de Grafeno

Ciências Químicas

Mariana Antunes Vieira, da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Pesquisa: Desenvolvimento de métodos para a determinação de contaminantes inorgânicos em glicerina obtida como coproduto da produção de biodisel

Ciências Biomédicas, Biológicas e da Saúde

Daniella Bonaventura, da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pesquisa: Estudo das alterações hemodinâmicas e da reatividade vascular em um modelo animal de Dengue (DENV - 3)

Josimari Melo de Santana, da Universidade Federal de Sergipe - UFS

Pesquisa: Efeito e mecanismo de ação da eletroestimulação analgésica na fibromialgia: estudo pré-clínico em ratos

Rubiana Mara Mainardes, da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro

Pesquisa: Desenvolvimento Tecnológico e Avaliação da Eficácia e Toxicidade de Sistemas Nanoestruturados Poliméricos Contendo Anfotericina B

Tatiana Barichello, da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC

Pesquisa: Avaliação comportamental, neuroquímica e a integridade da barreira hematoencefálica em cérebro de ratos jovens induzidos a meningite pneumocócica