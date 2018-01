Seu bebê chora muito? Pesquisa aponta nível normal de choro até 3 meses

Bebês choram mais no Reino Unido, Canadá, Itália e Holanda do que em outros países, enquanto recém-nascidos na Dinamarca, Alemanha e Japão choram menos e fazem menos pirraça, disseram pesquisadores nesta segunda-feira, 3. Em estudo sobre quanto os bebês choram em todo mundo durante seus primeiros três meses de vida, psicólogos do Reino Unido criaram a primeira tabela universal para a quantidade normal de choro durante esse período.

"Bebês já são muito diferentes em quantidade de choro nas primeiras semanas de vida", disse Dieter Wolker, que liderou o estudo na Universidade Warnick. "Nós podemos aprender olhando para culturas em que há menos choro, seja por causa da criação ou outros fatores relacionados às experiências durante a gravidez ou genética".

O maior nível de cólica -definido como choro por mais de três horas por dia ao menos três dias por semana - foi encontrado em bebês no Reino Unido, Canadá e Itália, enquanto os menores níveis de cólica foram encontrados na Dinamarca e na Alemanha. Em média, segundo o estudo, bebês choram por aproximadamente duas horas por dia nas primeiras duas semanas de vida. Nas semanas seguintes eles choram um pouco mais até atingirem o máximo às seis semanas, quando choram 2 horas e 15 minutos por dia. Esse número, então, é reduzido para uma média de uma hora e 10 minutos quando eles têm 12 semanas.

Existem variações entre os países, com alguns bebês chorando só 30 minutos por dia e outros mais de 5 horas. A pesquisa, publicada no Journal of Pediatrics, foi uma meta-análise de estudos cobrindo 8.700 bebês em países incluindo Alemanha, Dinamarca, Japão, Itália, Holanda e Reino Unido. Wolker disse que a nova tabela de choro pode ajudar profissionais de saúde a tranquilizar os pais que o nível de choro de seus filhos está dentro do esperado nos primeiros três meses, ou aconselhar que procurem ajuda extra. /REUTERS