Símbolos mundiais ficarão vermelhos no Dia Mundial da Aids LONDRES (Reuters Life!) - Mais de 80 marcos de 13 países -- incluindo as fontes da Trafalgar Square, em Londres, o Cristo Redentor, no Rio, e o edifício Empire State, em Nova York -- serão iluminados por luz vermelha nesta quarta-feira para marcar o Dia Mundial da Aids.