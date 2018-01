'Síndrome das pernas inquietas' atrapalha sono de britânica há 46 anos

Uma britânica não tem uma boa noite de sono há 46 anos por causa de um problema neurológico conhecido como Síndrome das Pernas Inquietas (no inglês, RLS - Restless Legs Syndrome).

A síndrome é caracterizada por provocar uma necessidade incontrolável de mexer as pernas para aliviar dor ou sensação de desconforto.

Pesquisadores identificaram recentemente que a doença, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, tem origem genética.

Todas as quatro irmãs de Beverly e também outros seis membros de sua família sofrem da síndrome em diferentes graus de intensidade.

Na maioria das vezes, a síndrome é provocada por dores ou sensação de desconforto nas pernas, mas, no caso de Beverley, cujo caso é considerado grave, as dores são no estômago. Ela é obrigada a levantar e caminhar para aliviar a dor.

"Começa nas costas e é como dor de trabalho de parto. Ela passa então para a frente até você estar em espasmos. E só cresce, cresce e faz você parar de respirar", explica Beverley.

'Coceira nos ossos'

Ela diz que as pessoas costumam não acreditar quando ela diz que passa três noites sem dormir.

O médico especializado em problemas do sono do Hospital St Thomas, em Londres, Adrian Williams diz que algumas pessoas descrevem a sensação como "tendo bebidas gaseificadas correndo em suas veias" ou tendo coceira nos ossos.

O próprio Dr. Williams diz ter o problema em um grau menor e que lembra de sua mãe deitada no chão mexendo suas pernas tentando aliviar a dor.

"A descoberta de que existe um gene ligado à síndrome pode levar a futuras terapias para amenizá-la ou até para curá-la", afirmou Williams.

Beverley diz que a condição é tão ruim que ela não a deseja para seu pior inimigo. "Eu realmente espero que uma cura seja encontrada logo e que a doença pare de ser repassada para outras gerações e destrua vidas."

A Síndrome das Pernas Inquietas também pode ser causada por algum problema físico, como falta de ferro e vitaminas, diabetes ou problemas nos rins. Além disso, a doença pode se manifestar durante a gravidez. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.