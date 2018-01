Situação da dengue em MS é 'alarmante', diz governo Mais da metade dos 78 municípios de Mato Grosso do Sul deixaram de enviar a planilha sobre a situação da dengue desde a semana passada. Apesar de essa falha representar 57,6% a menos das informações, o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde mostra dados alarmantes. Até o último dia 6, um total de 11 mortes foi registrado este ano no MS, com 32.225 notificações de casos.