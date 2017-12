Sobe para 10 número de mortes por gripe suína em SP

A Vigilância Epidemiológica de Itapetininga, no interior de São Paulo, confirmou na tarde desta quarta-feira, 22, a morte de um homem, de 26 anos, causada pelo vírus Influenza A (H1N1).

SP registra mais 6 mortes por gripe suína em 10 dias

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Agda Marcondes, o homem, morador da capital paulista, estava em trânsito pela cidade.

Ao chegar ao município, passou mal e foi levado para o Pronto-Socorro Regional da cidade, onde faleceu no último sábado, 18.

Com a confirmação desta morte, sobe para 10 o número de casos registrados no Estado de São Paulo. No País, o número chega a 23. Uma no Paraná, 11 no Rio Grande do Sul e uma no Rio.