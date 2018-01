Sobe para 14 total de casos suspeitos de gripe suína no Brasil

Aumentou o número de casos suspeitos no Brasil de Influenza A (H1N1), a gripe suína. O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta segunda-feira, 25, que acompanha a situação de 14 pacientes, cinco a mais em relação ao saldo divulgado no domingo, 24. O total de casos confirmados da doença, em território nacional, segue em nove.

Somente no Estado de São Paulo seis casos estão sob análise. Rio de Janeiro e Minas Gerais têm dois, cada um. Completam a lista o Distrito Federal, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul e Rondônia.

Dos nove casos de infecção pelo vírus H1N1 no Brasil, apenas um paciente, em São Paulo, que esteve nos Estados Unidos, permanece internado. Os demais já receberam alta.

O Ministério da Saúde ressalta que não há evidências de sustentabilidade da transmissão da doença dentro do País. Ao todo, já foram descartados 308 casos da influenza.