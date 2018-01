Sobe para 19 o número de casos da gripe na Argentina

As autoridades sanitárias argentinas informaram nesta terça-feira, 26, que subiu para 19 o número de casos da gripe suína confirmados no país, e decidiram suspender por duas semanas as aulas de quatro escolas da capital e da província de Buenos Aires após detectar o contágio de alguns de seus alunos.

A ministra da Saúde argentina, Graciela Ocaña, informou que os últimos exames realizados confirmaram a existência de 14 novos casos da gripe suína, que se somaram aos cinco já registrados no país.

Além disso, explicou que as autoridades sanitárias decidiram suspender as aulas de duas escolas da capital do país e de outras duas da localidade de Pilar, na província de Buenos Aires, para evitar risco de contágio após a detecção de alguns alunos doentes.

Dos novos doentes, 13 se contagiaram em um colégio da capital onde estuda uma menina que contraiu a doença durante uma recente viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

O outro adoeceu após participar de um encontro internacional de hípica realizado na cidade e que teve a participação de uma jovem peruana que tinha a doença.