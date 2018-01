Sobe para 215 os casos confirmados de gripe suína no brasil

Com a confirmação de mais 35 casos de gripe suína, sobe para 215 o número oficial de infectados pelo vírus Influenza A (H1N1) no Brasil segundo o Ministério da Saúde. Os novos casos foram registrados em São Paulo (15), Minas Gerais (4), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (3), Alagoas (1), Distrito Federal (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso (1), Paraná (1). Todos os pacientes passam bem.

O Ministério da Saúde confirmou ontem o aparecimento de 49 novos casos, o maior n.º de casos confirmados em um único dia desde a constatação da primeira ocorrência, em 7 de maio.

Segundo nota do Ministério da Saúde, para todos os casos, estão sendo realizadas busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato com esses pacientes. Os casos suspeitos em acompanhamento são 221. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. Os números referem-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 17h deste domingo, 21.