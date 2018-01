Sobe para 23 o número de casos de febre amarela no Rio

RIO - Subiu para 23 o número de casos de febre amarela oficialmente registrados no Estado do Rio - três a mais do que na terça-feira, 23. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 24, mais dois municípios registraram casos da doença: Duas Barras e Rio das Flores.

O município mais atingido é Valença, seguido de Teresópolis, Nova Friburgo, Miguel Pereira, Petrópolis e Vassouras. O número de mortes no Estado permanece o mesmo: oito, em Valença, Teresópolis, Nova Friburgo e Miguel Pereira.

Nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde inicia a campanha de fracionamento das doses da vacina contra a febre amarela. A ação visa a imunizar 15 municípios da região metropolitana do Rio. Fazem parte da campanha os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Jeperi, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. Nos demais municípios serão aplicadas doses padrão da vacina.

No próximo sábado, dia 27, a secretaria realiza o Dia D da vacinação em todo o Estado, das 8 horas às 17 horas. No Dia D, apenas os 15 municípios que fazem parte da campanha de fracionamento ofertarão as doses fracionadas. O restante do Estado trabalhará com a dose padrão.