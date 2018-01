Sobe para 276 número de casos da gripe no Chile

O governo chileno confirmou neste domingo 26 novos casos da gripe suína, com o que o número total de infectados no país chega a 276, três dos quais se encontram em estado grave.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Um desses casos graves corresponde a uma mulher de 38 anos de Santiago, que está estável, como informaram hoje fontes do Ministério da Saúde.

Os outros dois são da região de Los Lagos, que se encontravam na unidade de tratamento intensivo de uma clínica na cidade de Puerto Montt, no sul, e foram transferidos a um hospital de Santiago devido ao agravamento de seu estado.

A partir de segunda-feira, 1º, o Ministério da Saúde do Chile mudará sua estratégia contra a gripe suína aperfeiçoando os critérios clínicos para a detecção de casos suspeitos e focando mais o tratamento de doentes.

Com isso, diminuirão progressivamente as barreiras sanitárias nos postos de fronteira, portos e aeroportos, já que, segundo nota do ministério divulgada no sábado à noite, "o vírus já está instalado" no Chile.

Pelo mesmo motivo, também nos próximos dias, o controle de temperatura ao qual os passageiros se submetem no aeroporto internacional da capital será suspenso. Porém, todos os viajantes continuarão recebendo informação preventiva.