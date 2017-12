Sobe para 411 número de mortos por H1N1 no País

SÃO PAULO - Subiu para 411 o número de brasileiros mortos pela gripe H1N1 neste ano, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Ministério da Saúde com dados consolidados até o dia 30 de abril. Uma semana antes, o País registrava 290 vítimas da doença. A alta nos sete dias foi de 41%.

Quase metade dos mortos moravam em São Paulo, estado com o maior número de óbitos: 202. O Rio Grande do Sul aparece na segunda posição do ranking, com 31 vítimas, seguido por Rio de Janeiro, Goiás (com 22 mortes cada um), Santa Catarina (21) e Paraná (16). Pelo menos 20 unidades da federação já registraram mortes por H1N1 neste ano.

O boletim revela ainda que o vírus já provocou, nos quatro primeiros meses do ano, 2.085 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), forma grave da gripe, que exige internação do paciente. No mesmo período do ano passado, eram só 11 registros da SRAG.

Somados todos os tipos de vírus da gripe, o País já registrou 444 mortes neste ano. Pelo menos 70% das vítimas tinham algum fator de risco.