Sobe para 58 o número de mortes por gripe suína no México

SÃO PAULO - O número de mortes confirmadas no México pela epidemia de gripe suína aumentou de 56 para 58, informou nesta terça-feira, 12, o ministro da Saúde, José Ángel Córdova. O número de casos passou de de 2,003 mil para 2,224 mil.

A gripe suína chegou a mais três países nesta terça-feira, 12. São eles Cuba, Tailândia e Finlândia. A ilha caribenha teve seu primeiro caso. O país asiático anunciou duas contaminações e o europeu, outras duas. Segundo o último boletim da Organização Mundial de Saúde (OMS), que não inclui estes novos dados, o número de casos chega a 5251 em 30 países. O número de mortes é de 61.

Cuba

O Ministério da Saúde de Cuba informou em comunicado oficial que um mexicano que estuda na ilha é o primeiro caso positivo de gripe suína detectado no país.

As autoridades de saúde cubanas explicaram que vários estudantes mexicanos de diversas disciplinas começaram a chegar a Cuba a partir de 25 de abril e que foi feita uma "vigilância estrita" dos sintomas apresentados por eles.

O governo cubano decidiu, em 29 de abril, suspender os voos diretos com o México após declarar a "fase de alerta" em todas as direções do sistema nacional, provincial e municipal da Defesa Civil.

Finlândia

O Ministério da Saúde e Assuntos Sociais da Finlândia confirmou os dois primeiros casos de pessoas infectadas com o vírus da gripe suína no país. Segundo as autoridades finlandesas, dois estudantes que vivem na região metropolitana de Helsinque contraíram o vírus durante uma recente estadia no México.

Os dois doentes apresentam sintomas leves, por isso não precisaram ser hospitalizados, e são atendidos em suas casas para evitar a propagação do vírus.

Tailândia

Autoridades da Tailândia confirmaram um caso de gripe Suína. O chefe da comissão sanitária encarregada da prevenção do vírus e vice-primeiro-ministro, Saman Kachoemprasart, assinalou que a pessoa afetada, de nacionalidade tailandesa, se encontra bem e foi enviada para casa após passar vários dias em um hospital.Ela tinha viajado ao exterior.

Balanço

De acordo com o balanço da madrugada da OMS, Os EUA lideram o número de casos, com 2600 infecções e três mortes. O México tem 2059 doentes e 56 mortes. O Canadá tem 330 casos e uma morte. A Costa Rica tem oito pessoas contaminadas, com uma morte.

Completam a lista Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Brasil (8), China (2, parte continental e Hong Kong)), Colômbia (3), Dinamarca (1), El Salvador (4), França (13), Alemanha (12), Guatemala (1), Irlanda (1), Israel (7), Itália (9), Japão (4), Holanda (3), Nova Zelândia (7), Noruega (2), Panamá (16), Polônia (1), Portugal (1), Coreia do Sul (3), Espanha (95), Suécia (2), Suíça (1) e Reino Unido (55).