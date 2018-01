Sobe para 591 o número de casos de gripe suína no Brasil

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - O Ministério da Saúde anunciou no início da tarde deste sábado, 27, que mais 69 casos da gripe suína foram confirmados no País, elevando para 591 o total de pessoas infectadas. Dos novos casos,a maioria foi registrada no Estado de São Paulo (34) e os demais no Rio de Janeiro (8), Rio Grande do Sul (7), Paraná (7), Minas Gerais (4), Distrito Federal (2), Santa Catarina (2), Espírito Santo (2), Pará (1), Maranhão (1) e Amazonas (1).

Quando se considera o total de vítimas no País, a maior concentração foi registrada no Estado de São Paulo, com 294 casos. A seguir, estão os estados de Minas Gerais, com a confirmação de 69 casos, o Rio de Janeiro com 60, Santa Catarina com 45 e o Rio Grande do Sul com 35. O ministério informa que apoia a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul no acompanhamento da evolução do quadro clínico de dois pacientes infectados no exterior que continuam internados. Esse balanço refere-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 11h deste sábado.