Sobe para 9 número de casos de Influenza A no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou na noite desta quinta-feira, 21, o nono caso de infecção pelo vírus Influenza A no Brasil. O paciente voltou dos Estados Unidos para o Estado de São Paulo na terça, 19, e no, dia seguinte, procurou atendimento médico. Segundo a pasta, ele está em tratamento e passa bem.

As outras oito pessoas que apresentaram a doença já receberam alta. Rio de Janeiro e São Paulo registraram três casos, cada um. Os demais são de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todos as pessoas que mantiveram contato com os doentes estão sob monitoramento.

O ministério considera que não existem evidências de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus no País, uma vez que foram registrados apenas dois casos desse tipo. A pasta ainda investiga 14 casos suspeitos da doença.