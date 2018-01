Sobe para 9 o total de vítimas da meningite na BA este ano

A morte da menina Andrezza Monique de Jesus Rocha, de 11 anos, na noite desta quinta-feira, 11, no Hospital da Criança das Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador, elevou para nove o número de vítimas de meningite na Bahia este ano.

Foi o segundo óbito relacionado com a doença registrado nesta quinta-feira: horas antes, um jovem de 19 anos não havia resistido à doença, depois de pouco mais de dez horas internado no Hospital Couto Maia, também na capital baiana. Andrezza estava internada havia um mês.

Das mortes causadas pela meningite no Estado, sete foram registradas em Salvador - as demais foram em Lauro de Freitas, na região metropolitana, e em Iraquara, 427 quilômetros da capital.

Desde o início de fevereiro, o governo da Bahia promove uma campanha de vacinação gratuita, para crianças de menos de 5 anos, contra a forma mais agressiva da doença, a meningocócica do tipo C. Ainda neste ano, o Ministério da Saúde deve incluir a vacinação no calendário de imunização do País.