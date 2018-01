Sobe para dez número de casos de gripe A nas Filipinas

Com quatro novos casos - três filipinos e um estrangeiro - sobe para dez o número de pessoas que contraíram o vírus A(H1N1), a gripe suína, nas Filipinas.

O secretário filipino de Saúde, Francisco Duque, disse que os quatro casos envolvem pessoas que participaram de uma cerimônia de casamento, em que já se sabia que havia dois taiwaneses contaminados.

O ministro disse que o estrangeiros infectado é um menino de 13 anos, e os filipinos doentes são uma mulher de 24 anos, sua filha de um, e um homem de 47 anos.

As autoridades locais criaram controles nos portos e aeroportos de entrada no país impuseram quarentenas para as pessoas doentes.