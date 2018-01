Sobe para sete número de casos suspeitos de gripe no Brasil

Nota distribuída nesta tarde pelo Ministério da Saúde informa que subiu para sete o número de casos suspeitos de gripe suína no Brasil. Outros 41 pacientes estão sob monitoramento. Na quinta-feira, o último boletim do dia informava quatro casos suspeitos de contaminação pelo H1N1 e 42 em investigação. Os novos casos suspeitos estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Outros 17 casos foram descartados. Permanecem ainda como casos suspeitos três pacientes de Minas Gerais e um de São Paulo.

Veja também:

De acordo com boletim divulgado nesta tarde pelo Ministério da Saúde, estão sob monitoramento 2 casos no Amazonas, 3 na Bahia, 1 no Ceará, 1 no Espírito Santo, 1 no Mato Grosso do Sul, 4 em Minas Gerais, 1 na Paraíba, 3 no Paraná, 1 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 6 no Rio Grande do Norte, 2 em Santa Catarina e 14 em São Paulo. (Equipe AE)