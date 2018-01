Sobem para 34 casos confirmados da gripe suína no Canadá

Autoridades canadenses informaram na noite de quinta-feira, 29, que o número de casos da gripe suína no país subiu para 34. Nesta sexta-feira, o Japão detectou o primeiro caso suspeito da doença.

O primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, deve viajar amanhã a uma fazenda que cria porcos para assegurar ao público canadense que a doença não é transmitida pelo animal ou produtos por produtos derivados.

O jornal local "The Globe and Mail" disse que as autoridades sanitárias de todo o país começaram a receber doses de produtos antivirais em preparação para o aumento do número de casos da gripe suína.

O diário disse que o Canadá tem aproximadamente 55 milhões de doses de Tamiflu e Relenza, dois dos medicamentos mais efetivos contra a doença.

Japão

Nesta sexta-feira, o Japão detectou o primeiro caso suspeito da gripe suína em um jovem estudante de 17 anos de Yokohama que viajou ao Canadá entre os dias 10 e 25 de abril.

Segundo o ministro japonês da Saúde, Yoichi Masuzoe, serão necessários dois dias para determinar se este estudante japonês, que fez parte de uma excursão à Universidade de Colúmbia no Canadá, está infectado.

Nenhum de seus familiares ou colegas apresentaram sintomas da doença, segundo o Governo de Yokohama, citado pela agência local "Kyodo".