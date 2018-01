Sobem para 45 os casos de meningite na cidade de Criciúma

Subiu para 45 o número de casos de meningite na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, segundo levantamento da Secretaria da Saúde do Paraná, por meio da Vigilância Epidemiológica da cidade.

No período de 1 de novembro, até o dia 30, foram confirmados 42 casos. Nesta quarta-feira, 2, foram divulgados outros três casos, segundo a Vigilância. Do total de 45 casos registrados, 40 são do tipo viral e outros cinco são bacterianos.

Divididos por faixa etária, as crianças de idades entre 4 a 6 anos são as mais atingidas, com registro de 27 casos. Acima de 10 anos não foi computado nenhum caso, segundo a Secretaria.

De acordo com a coordenadora da vigilância, Joyce Savi, medidas preventivas para evitar que a doença se propague já foram tomadas na cidade, entre elas a orientação dada para os diretores das creches do município, para aumentar o controle de higiene das crianças.