Sociedade Brasileira de Nefrologia promove campanha para prevenir doenças renais

De acordo com o presidente da SBN, Fábio Humberto, 90 mil pessoas no Brasil têm essa doença crônica e fazem diálise - processo artificial que serve para retirar, por filtração, todas as substâncias indesejáveis acumuladas pela insuficiência renal crônica. Além disso, 10 milhões têm algum problema de funcionamento nos órgãos. "Podemos diagnosticar o problema por meio de exames de sangue e um simples exame de urina, feitos em qualquer centro de saúde," disse.

Para Gisele Aparecida Silva, 31 anos, comerciária, essa iniciativa é boa, pois atende a população carente, já que muitos não têm condições de pagar consultas. "Sofro com dores há uma semana nas costas, tenho infecção urinária e cálculo renal. Vim para ter um diagnóstico, e fui encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para acompanhamento médico."

Os rins são os principais órgãos responsáveis pela eliminação de toxinas e substâncias do corpo. Esse processo é fundamental para regular a pressão arterial, filtrar o sangue, controlar a quantidade de sal e água no organismo, além de produzir hormônios importantes para evitar anemia e doenças ósseas.