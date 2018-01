Sofia pode esperar até seis meses por transplante nos EUA

SOROCABA - A menina Sofia Gonçalves de Lacerda, de 6 meses, pode ter de esperar seis meses para realizar o transplante de que necessita para sobreviver, no Jackson Memorial Hospital, em Miami, nos Estados Unidos.

A previsão da equipe médica que atende o bebê, portador da Síndrome de Berdon, doença rara que afeta o aparelho digestivo, baseia-se no tempo médio para conseguir um doador. Nesta quinta-feira, 3, a criança passou pela primeira bateria de exames no hospital americano, para onde foi levada no dia anterior.

A menina foi para os Estados Unidos porque o transplante não é realizado em crianças dessa idade no Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cirurgia será custeada pelo governo brasileiro. Liminar dada pelo Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo determinou o depósito judicial de R$ 2,4 milhões para pagar o procedimento de alto custo. A doença impede que a criança se alimente por via oral ou endogástrica e foi diagnosticada quando o bebê ainda estava no útero materno. A mãe, Patrícia Lacerda, assumiu o risco de ter o bebê e iniciou uma campanha nacional para conseguir a cirurgia salvadora.