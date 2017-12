Sofia recebe comida na boca pela primeira vez em Miami

SOROCABA - Uma papinha de banana marcou, nesta sexta-feira, 8, no hospital Jackson Memorial, em Miami, Estados Unidos, o primeiro contato da menina brasileira Sofia Gonçalves de Lacerda com a alimentação. Portadora de Síndrome de Berdon, doença rara que afeta o aparelho digestivo, a criança de 1 ano e 4 meses nunca havia se alimentado antes pela boca.

Há um mês, ela passou por um transplante múltiplo de órgãos em que foram trocados estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso para que seu organismo pudesse processar os alimentos. Até então, ela vinha sendo amamentada por sondas, recebendo inicialmente uma solução nutritiva nas veias, depois diretamente no estômago.

"Ela afinal conseguiu sentir o sabor sem náuseas e terminou toda a papinha", comemorou a mãe, Patrícia de Lacerda, na rede social. "Depois que terminou, ela vomitou um pouquinho, o que é normal quando a criança come muito", postou. De acordo com a mãe, a infecção urinária que o bebê apresentou no final de semana já foi controlada com o uso de antibióticos.

Sofia é a primeira criança brasileira submetida ao transplante multivisceral no exterior com custeio público. Esse tipo de cirurgia em bebês não é realizado no Brasil. A família conseguiu na Justiça que o governo brasileiro arcasse com o custo do tratamento no exterior, de cerca de R$ 2 milhões.