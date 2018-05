Soldado perde orelha em acidente e ganha uma nova no braço

HOUSTON - A soldado Shamika Burrage, de 21 anos, sobreviveu a um grave acidente de trânsito há dois anos, mas perdeu algo muito importante: sua orelha esquerda. Agora, graças a um método cirúrgico novo desenvolvido pelo centro médico da Marinha no Texas, ela está recuperando sua orelha de uma forma muito inusitada, segundo reportagem da CNN.

+++ Você fica surdo durante os voos de avião? Descubra o motivo

De acordo com a emissora, cirurgiões plásticos colheram cartilagens de uma costela de Shamika para criar uma nova orelha e depois a implantaram sob a pele de seu antebraço. Na sequência, os médicos do Centro Médico Militar William Beaumont em El Paso transplantaram com sucesso a orelha do braço para a cabeça da paciente.

+++ Menino 'ressuscita' após pais autorizarem desligamento de aparelhos

O chefe de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do centro médico, tenente-coronel Owen Johnson III, afirmou que a técnica, usada pela primeira vez pelas Forças Armadas, é chamada de sobreposição livre pré-laminada de antebraço.

+++ Central de Transplantes de São Paulo faz avançar doação de órgãos

Uma das vantagens do método é que reduziu a necessidade de mais cicatrizes ao redor da orelha de Shamika. Além disso, o crescimento da órgão sob a pele de seu antebraço permitiu que se formassem novos vasos sanguíneos.

"(A orelha) terá novas artérias, veias e até novos nervos. Ela poderá senti-la", disse Johnson ao site da Marinha dos Estados Unidos.

Shamika ainda tem que passar por duas cirurgias, mas se sente mais otimista sobre seu futuro desde que sobreviveu ao acidente.

"Foi um processo longo, mas estou de volta", declarou a soldada.