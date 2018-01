Sonda chinesa 'Chang E II' já orbita ao redor da Lua

PEQUIM - A sonda chinesa "Chang E II" completou sua viagem até a órbita lunar prevista, informou nesta quarta-feira, 06, a agência oficial "Xinhua".

O Centro de Controle Aeroespacial de Pequim comunicou que a sonda, a segunda do projeto chinês para alcançar a Lua, chegou com sucesso ao ponto inicial de sua órbita lunar, após 112 horas de viagem desde seu lançamento, na sexta-feira passada, da base de Sichuan, no sudoeste do país.

A partir de agora, a "Chang E II" seguirá uma órbita circular ao redor da Lua, a uma distância que oscilará entre 100 e 16 quilômetros, com o objetivo de obter fotografias de alta resolução da superfície lunar e enviá-las à Terra.

A sonda tem vida útil estimada em seis meses, custou cerca de US$ 145 milhões e pesa 2,48 toneladas.

Após completar seu trabalho, a "Chang E II" atingirá de maneira controlada a superfície lunar, já que um dos principais objetivos da missão é comprovar a resistência do aparelho.

Trata-se da segunda sonda lunar da China. Em outubro de 2007, o país lançou a "Chang E I", que demorou 12 dias para chegar à Lua e orbitou a 200 quilômetros de distância.

Pequim prevê lançar em 2012 a "Chang E III", a terceira sonda lunar da China. O projeto lunar do país deve culminar entre 2020 e 2030, segundo analistas, com a chegada de um astronauta chinês à superfície da Lua.