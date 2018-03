Sonda espacial faz imagens próximas do cometa Hartley 2

Associated Press, AP

Imagem do núcleo do Hartley 2, fotografado pela Deep Impact. JPL-Nasa/Divulgação

Estão chegando à Terra as primeiras imagens do cometa Hartley 2 feitas pela sonda Deep Impact da Nasa, que chegou a 700 km de distância do astro nesta quinta-feira, 4.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As imagens mostram um cometa semelhante a um amendoim. Esta é a quinta vez em que o núcleo de um cometa é observado de perto.

O sobrevoo do Hartley 2 não é o primeiro encontro da Deep Impact com um cometa. Em 2005, a sonda disparou um projétil de cobre contra o cometa Tempel 1, permitindo que, pela primeira vez, cientistas analisassem o interior de um desses astros.

Cometas têm um interesse especial para os cientistas porque representam vestígios congelados do período de formação do Sistema Solar. Estudá-los pode trazer pistas de como a Terra e os demais planetas surgiram, há 4,5 bilhões de anos.