Sonda já ruma para planeta anão

Com 578 por 560 por 458 quilômetros, Vesta é composto basicamente de magma petrificado e flutua no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Jupiter, uma jornada de quatro anos e meio. Sua superfície repleta de crateras e fissuras, herdadas em milhares de anos se chocando com outros asteroides, foi completamente mapeada graças às câmeras de alta resolução da sonda Aurora, que chegou a ficar a apenas 210 quilômetros de altitude do solo.

Aurora pôde capturar imagens tridimensionais que sugerem aos especialistas a existência de vulcões no asteroide e que seu núcleo continua aquecido.

A sonda espacial já partiu de Vesta - deixou a órbita na quarta-feira - mas ainda apontará suas câmeras para o asteroide e coletará mais dados. Em seguida, irá rumo à segunda parte de sua missão, Ceres, em uma viagem de dois anos e meio para investigar o maior corpo no cinturão de asteroides. Dawn deverá entrar em órbita em torno de Ceres nos primeiros meses de 2015.

Vesta é o segundo maior astro celeste que há no grande cinturão de asteroides. Ceres é o maior (975 quilômetros por 909 quilômetros). Estima-se que o asteroide tenha gelo em 25 % de sua área. Caso sejam confirmadas as previsões feitas pelos cientistas da agência espacial norte-americana (Nasa), as reservas de água em estado sólido deste planeta anão podem ser maiores do que as existentes na Terra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Importância científica. Cientificamente, os asteroides são extremamente valiosos. São restos da formação dos planetas ocorrida há 4,6 bilhões de anos. Estudá-los pode revelar pistas sobre a origem da Terra e de outros planetas. Também podem dizer coisas sobre a origem da vida na Terra, identificando o tipo de compostos orgânicos presentes quando os planetas nasceram.

Os cientistas esperam que o envio da espaçonave Aurora ajude-os a aprender mais sobre a composição desses corpos celestes, pois os minerais existentes neles podem ser raros. Além disso, astrônomos desejam compreender como se comportam essas rochas para tentar prever e evitar possíveis colisões com a Terra.

Dada a dificuldade e o alto custo para um possível retorno à Lua ou a sonhada viagem a Marte, o governo norte-americano do presidente Barak Obama planeja investir tempo e recursos para tentar mandar uma missão tripulada para Vesta ou Ceres em 2025.