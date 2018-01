Sondas europeia fotografa asteroide Lutécia de perto pela primeira vez

Imagens feitas durante a aproximação entre a Rosetta e o asteroide. Divulgação/ESA

A Agência Espacial Europeia obteve as imagens mais próximas já feitas do asteroide Lutécia, a cerca de 400 milhões de quilômetros da Terra, no espaço entre Marte e Júpiter. A sonda Rosetta passou a 3.200 quilômetros do asteroide, durante cerca de duas horas, fez imagens com suas câmeras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora o Lutécia tenha sido descoberto há 150 anos, durante muito tempo ele não foi nada além de um ponto de luz nos telescópios. Acredita-se que tenha 134 quilômetros de diâmetro.

Detalhes da superfície do Lutécia, obtidos pelas câmeras da sonda europeia. Divulgação/ESA

Cientistas esperam que os dados gerados pela Rosetta ajudem a entender não apenas o asteroide em si, mas também os primórdios do Sistema Solar. A sonda está examinando o Lutécia como um estágio a caminho de seu encontro com o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, previsto para 2014.